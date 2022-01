Motor : Italienisches aus zwei Welten

Der frontgetriebene Fiat 500 X bringt in seiner stärksten Variante 150 PS auf die Straße. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Die sportliche Variante des Lifestyle SUV Fiat 500x erinnert in Details an einen Abarth.

Der kultige „Cinquecento“, der 500 also, ist einer der Bestseller im gesamten Portfolio des italienischen Autobauers. Während die neue Generation des kleinen Lifestyle-Flitzers zum reinen Stromer geworden ist, gibt es bei den Verbrennern noch jede Menge Varianten. Eine davon ist der 500X, den wir mit der aktuell stärksten Motorisierung gefahren sind: einem 150 PS starken 1.3 Liter Firefly Turbo, einem Vierzylinder mit 150 PS. Passt das zusammen? Und wenn ja wie und warum? Wir haben uns überraschen lassen.

Alleine schon beim Hinschauen erkennt man, in welche Richtung es mit diesem Winzling geht: Das Kompakt-SUV ist ein richtiger, chic aufgebretzelter Kraftbolzen, der seine Muckis gerne zeigt. Ein exklusives knalliges Rot, in unserem Fall auf 19-Zoll-Felgen mit exklusivem Logo gestellt und um 13 Millimeter tiefergelegt. Die Konkurrenz ist riesig in diesem Boomer-Segment, das bei allen Alters- und Einkommensschichten gefragt ist wie kein Zweites.