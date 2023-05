Auslese In Boom-Zeiten vorbauen

Das war an der Mosel nicht immer so. Gerade in den 1980er und den 1990er Jahren gab es schwierige Jahrgänge und manchen Skandal, der dem Ruf Mosel als Weinbauregion erschütterte. Viele Weingutsinhaber gaben in dieser Zeit ihren Betrieb auf oder ließen sich für Flächenstilllegungen Prämien zahlen – schließlich wollte niemand in einem Weinsee baden. Die schwierigen Zeiten scheinen vorbei zu sein, junge Menschen machen sich inzwischen wieder gerne als Winzerin oder Winzer selbstständig.