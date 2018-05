Den Blick weiten

Wer Horst Seehofer aufs Glatteis führen will, der muss mit allen Wassern gewaschen sein. Seehofer ist Politprofi, er hat schon mehrere Untersuchungsausschüsse überstanden und hart aufgeräumt, wenn es politisch geboten war. Bei der Sondersitzung des Innenausschusses gab sich der Minister daher keine große Blöße. Von Hagen Strauss

Die Sondersitzung hat belegt: Schon vor und erst Recht auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ist das Bamf überfordert gewesen. Weil die damalige Regierung dies so gewollt hat. Hinzu kam persönliches Fehlverhalten wie in der Außenstelle Bremen. Und weil das so ist, muss sich der Blick auch auf jene richten, die im Innenausschuss nicht anwesend gewesen sind. Gemeint sind die Akteure, die seinerzeit in der Bundesregierung die Flüchtlingspolitik bestimmt haben: Kanzlerin Angela Merkel, Innenminister Thomas de Maizière und auch der Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier. Wobei sich die SPD keinen schlanken Fuß machen kann. Sie hat seinerzeit am Kabinettstisch alle Entscheidungen mitgetragen; insofern ist ihr Gezeter jetzt scheinheilig. Immer klarer wird, dass man damals die Folgen des Flüchtlingsansturms nicht überblickt hat. Schnelligkeit musste bei der Bearbeitung von Asylverfahren vor Gründlichkeit gehen.