Kolumne Eifel-Einsichten : Kein Witz

Zuerst hatte ich ja überlegt, Leser, diese Kolumne abzusagen. Machen ja alle im Moment. Aber dann dachte ich: kannste nicht bringen. Der Mensch, der Eifeler im Besonderen, braucht Vertrautes, Verlässliches und sein Gehöschnis.

Dennoch habe ich, wie man sagt, Maßnahmen ergriffen, um euer Risiko zu minimieren. Ihr könnt das alles bedenkenfrei lesen. Deshalb ist diese Kolumne allerdings auch, tut mir leid, witzfrei. Keine Wortspielchen, kein Spruch, kein Gag, null. Weil: Dann hättet ihr den weitererzählt oder gar im Internetz ge-, äh, „-teilt“, der wäre also viral gegangen (wobei, echt jetzt: Solange sich Hasskommentar und Falschnachricht schneller verbreiten als jede blöde Bazille und jedes verdammte Virus, solange mach ich mir wegen anderer Dinge noch ein paar viel größere Sorgen).

So, und damit euch wirklich nichts passiert, gehe ich jetzt eine Woche lang in die vorläufige Isolation. Der Urlaubsplan zwingt mich. Kein Problem, ich hab ausreichend Lesestoff gehamstert.

Alles Gute. Et jit net jerannt.