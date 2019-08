Kino : Ausflug in bunte Abenteuerwelten

Lego oder Playmobil? Das ist jetzt nicht nur im Kinderzimmer eine Gewissensfrage, sondern auch im Kino. Nach dem „Lego Movie“ legt die Konkurrenz nun nach mit „Playmobil: Der Film“.

Einige Jahre später führt Marla den Haushalt, streng und frustriert, und Charlie vermisst die abenteuerlustige Schwester, die er einst hatte. Abhilfe schafft eine Playmobil-Ausstellung in der Stadt. Charlie büxt dorthin aus, Marla läuft ihm (GPS-Tracking sei Dank) nach und – Zauberei – plötzlich finden beide sich in der bunten Welt von Playmobil wieder: Charlie als Wikinger, Marla als sie selbst, nur mit weniger Fingern.

Schon bald aber wird Charlie von dunklen Mächten entführt, und Marla muss ihn wiederfinden auf einer Reise durch die Zukunft, den Wilden Westen, märchenhafte Zauberwelten und das alte Rom. Eine hübsche Idee: Wie das in Playmobil-Galaxien in den Kinderzimmern üblich ist, grenzen diese zeitlich und räumlich eigentlich völlig unvereinbaren Welten auch im Film direkt aneinander. Dadurch entsteht in diesem Fall durchaus Komik – eher als durch die insgesamt unspektakulären, irgendwie unmodernen und etwas vorhersehbaren Dialoge.

Regie führte Lino DiSalvo, der 17 Jahre lang in den Walt Disney Animation Studios arbeitete, zuletzt als Animationschef beim Riesen-Erfolg „Die Eiskönigin“. Das merkt man seinem aktuellen Werk durchaus an: „Playmobil: Der Film“ ist solides Animationskino, mehr aber auch nicht. Mehr wirklich originelle Einfälle hätten dem Werk gutgetan. Im Gegensatz zur „Eiskönigin“ gibt es in diesem Fall allerdings den großen Vorteil, dass sich nicht nur die Kinder von heute in der bunten Welt zu Hause fühlen, sondern auch die Eltern.