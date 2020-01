Luxemburg : Hal op mat där Kazemusek!

Nachdem wir bereits einige Begriffe mit Kaz (Katze) im Luxemburgischen vorgestellt und auch einige übertragene Bedeutungen erklärt haben, zeigen wir zum Abschluss der Lexikon-Artikel mit dem Haustier noch einige zusammengesetzte Begriffe und Redewendungen.

Wird eine Frau charakterisiert, die zeichne sich durch ihre Kazeléift aus, so bedeutet dies, sie neigt zu einer übertriebenen, unverständigen Mutterliebe. Alternativ handelt es sich auch um eine Frau mit übergroßer Liebe für Katzen. Dafür werden auch der Begriff Kazemamm verwendet.

Übertragen für: Er stirbt nicht so schnell.

Schon bald in wenigen Tagen erreichen wir kalendarisch auch den Kazemount, den Februar. Häufig steht aber auch der März für den Kazemount, allgemein bezeichnet der Name jedenfalls den Monat, in dem die Katzen sich paaren.