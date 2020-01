Auf dem Laufenden : Laufkolumne: Drei Mal auf den Mount Everest

Wer regelmäßig Sport treibt, schaut in der Regel auch auf die Jahresbilanz. Das ist mitterweile einfach und bringt wichtige Erkenntnisse.

Soziale Netzwerke sind manchmal ein prima Sache. Heute früh hat mir mein Smartphone zum Beispiel zum ersten Foto gratuliert, auf dem ich vor acht Jahren im Fratzenbuch markiert worden bin. Das war bei einem Besuch bei den Lauffreunden in Schweich. Aber auch sonst sind die Taschencomputer in der Jacke oder die schnell vernetzte Multifunktionsuhr am Handgelenk für Läufer, Schwimmer und Triathleten keine schlechte Sache. Denn ohne großen Aufwand notieren sie alle wichtigen Daten der sportlichen Aktivitäten eines Jahres.