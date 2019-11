Leichtathletik : Startschuss für einen neuen Schul-Cup in Trier

Startschuss für einen neuen Schul-Cup in Trier

Trier Der 30. Silvesterlauf in Trier startet am 31. Dezember mit einem großen Schulwettbewerb. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Besuch von Leichtathletik-Star Gesa Krause.

Der Trierer Silvesterlauf feiert einen runden Geburtstag und investiert in die Zukunft: Bei der 30. Auflage am Nachmittag des 31. Dezember (Beginn: 13 Uhr) wird noch mehr auf den Nachwuchs geblickt. Zuletzt erreichten knapp 700 Mädchen und Jungen am letzten Tag des Jahres vor Tausenden Zuschauern das Ziel auf dem Trierer Hauptmarkt. Diesmal könnten es erstmals mehr als 1000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre werden, glaubt Norbert Ruschel. Der 54-Jährige ist im Organisationsteam des Vereins Silvesterlauf Trier federführend beim erstmals ausgetragenen Schul-Cup.