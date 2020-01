Garten : Wundermittel Chicorée

Ob Abspecken, Anti-Aging oder zur Vitamin-Kur: Mit dem Chicorée machen Gesundheitsbewusste nie etwas falsch, weiß unsere Kolumnistin.

Neulich in der Apotheke: Die Frau vor uns verlangt ein Mittel zum Abnehmen. Ich flüstere meiner Begleitung zu: „Chicorée wäre besser.“ Das gebleichte Wintergemüse ist perfekt zur Gewichtsreduzierung. Es hat wenig Kalorien. Seine Bitter- und Ballaststoffe unterstützten die Verdauung und Entgiftung. Die Frau nimmt ein Pulver, und fragt nach einem Erkältungsmittel. Wieder stupse ich meine Begleitung an: „Da wäre Chicorée auch das Mittel der Wahl.“ Seine Vitamine und Spurenelemente sind ideal, um den Körper in Erkältungszeiten vor Erregern und Viren zu schützen.

Wenig später kommen wir an einem Reisebüro vorbei. In der Auslage wird eine Tagesfahrt nach Belgien angeboten. „Da würde ich sofort mitfahren. Dort hat man das Bleichen des Chicorées entdeckt.“ Nach einer Super-Ernte an Zichorienwurzeln hatten belgische Bauern einen Riesenüberschuss. Zur Lagerung schlugen sie das Zuviel an Wurzeln ein.