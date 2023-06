Meinung Zimmermann und der SVE: Warum es einfach nicht gepasst hat

Doch gleich die ersten Partien unter Zimmermann gingen fast allesamt verloren. Der Mannschaft fehlte es an Qualität – und dem Trainer an Zugriff. Das interne Grummeln wurde zuletzt immer lauter. Nicht ihn, sondern die Ex-Trainer Josef Cinar und Roger Stoffels zum Saisonabschluss einzuladen, war ein klares Signal der Spieler, von denen viele auch in der neuen Saison noch an Bord sind.