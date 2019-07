Tiere : Alleingänge bringen nichts

Zur Berichterstattung über die Protestbewegung Fridays for Future schreibt Marcel Schanen:

Wie schön wäre es, wenn der Klimawandel durch Bambus-Zahnbürsten und Tupperboxen an der Fleisch­theke gebremst werden könnte. Ich habe viel Respekt vor Menschen, die ihre Bequemlichkeiten überwinden. Nur: Der Klimawandel ist nicht allein ein deutsches Problem! Auch wenn deutsche Verbraucher ihre Präferenzen in Richtung Nachhaltigkeit ändern und bereit sind, Einschnitte zugunsten einer klimafreundlichen Wirtschaftspolitik hinzunehmen, müssen Politik und Wirtschaft die Rahmenbedingungen setzen.

Meine Bedenken: Was man mit der angedachten CO 2 -Steuer vorhat, ist nicht sozialverträglich und belastet die unteren und mittleren Einkommen. Allein bei der Erhöhung der Heizölsteuer werden die Mehrkosten auf die Mieter umgelegt werden, wobei es jetzt schon kaum bezahlbare Wohnungen gibt. Ebenso wird eine Erhöhung der Benzinsteuer viele Berufspendler treffen.