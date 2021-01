Soziales : Das Gefühl der Ungerechtigkeit wächst

Zum Artikel „2021 soll ,Jahr des Aufschwungs’ werden“ und zum Interview „,Steuererhöhungen wären das schlimmste Gift’“ (TV vom 15. Januar) schreibt Ernst Geilenkirchen:

Der Kampf gegen die Corona-Krise riss erstmals seit acht Jahren ein tiefes Loch in die Staatskasse, ist zu lesen: „Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen nahmen zusammen 158,2 Milliarden weniger ein als sie ausgaben.“ Dieses Loch muss nach der Krise gestopft werden. Aber von wem? Der Vorsitzende der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU) macht klar, wie die Folgen bewältigt werden sollten. Pauschal fordert Frank Natus, die Unternehmen nach der Pandemie steuerlich zu entlasten, um neue Investitionsanreize zu schaffen. So berechtigt diese Forderung in vielen Fällen ist, so gilt aber auch, dass viele Unternehmen durch die Krise erhebliche Gewinne erzielt haben. Wäre der Neustart nicht eine Chance, für mehr Gerechtigkeit im Steueraufkommen zu sorgen? Was wäre so verwerflich daran, die Gewinner stärker in die Pflicht zu nehmen?