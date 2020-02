Militär : Das gleiche Prinzip, das gleiche Tretminenfeld

Zum Artikel „Bundeswehr soll schnell besser werden“ (TV vom 4. Februar) schreibt Dieter Klingel:

Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt in der Konferenz bei der militärischen Führung in Berlin die „Initiative Einsatzbereitschaft“ an. Ziel ist es, „die Mängel bei der Truppe in Ausrüstung und Personal zügig zu beseitigen“. Ein Eckwert ihrer Initiative lautet: „Ich werde mangelhaftes Gerät nicht mehr akzeptieren. – Wir haben Qualitätsansprüche, und die wollen wir auch durchsetzen.“ Mit solchen militärisch kernig formulierten Sätzen gelingt es ihr, Führungswillen, Entschlossenheit und Verbindlichkeit mit Schlagzeilencharakter zu bekunden.