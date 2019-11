Politik : Dümmer geht’s nimmer

Zum Artikel „CDU zieht mit Baldauf in Wahl“ und zum Kommentar „So kann Baldauf Dreyer schlagen“ (TV vom 18. November) schreibt Egon Sommer:

Als SPD-Mitglied sollte man derzeit nicht mit Steinen werfen, wenn man im Berliner SPD-Glashaus sitzt. Dennoch verbietet es sich nicht, der politischen Konkurrenz im Land aufs Maul zu schauen. Ein Satz in dem von TV-Redakteur Florian Schlecht auf der Titelseite des TV kreierten Beitrag „CDU zieht mit Baldauf in Wahl“ lautet: „Rheinland-Pfalz ist unter Malu Dreyer ein Land geworden, in dem Kinder nicht mehr lesen, schreiben und rechnen können.“ Das soll, folgt man dem Bericht des Redakteurs, von Gerd Schreiner, dem frisch gewählten Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, so gesagt worden sein.