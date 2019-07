Klima : Falsche Hoffnungen

Zum Artikel „Pack die Sonne in den Tank!“ (TV vom 16. Juli) schreibt Frank Baumhardt:

Die Herstellung von Kraftstoffen und auch Wasserstoff aus elektrischer Energie ist sicherlich eine interessante technische Möglichkeit, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu speichern. Allerdings sollte das Potenzial dieser Technik nicht überbewertet werden. Das größte Problem sind die Umwandlungsverluste von der hochwertigen elektrischen Energie in chemische Energie. So wird derzeit bei der Umwandlung Power to Gas mit einem Wirkungsgrad von 55 bis 60 Prozent gerechnet. Das heißt, dass fast die Hälfte des erzeugten Stromes verloren geht. Bei der Herstellung, dem Transport und der anschließenden Verbrennung in Motoren ergäbe sich dann nur noch ein Wirkungsgrad von 13 Prozent.