Luftfahrt : Ideologie, sonst nichts

Zum Artikel „Der Eigentümer des Hahn ist pleite“ (TV vom 30./31. Januar) schreibt Dieter Schilling:

Ein sehr interessanter Bericht zum Flughafen Hahn. Diese Nachricht trifft Rheinland-Pfalz zur Unzeit. Demnächst ist Landtagswahl, der Hahn wird wieder zu einem Thema. Im Wahlkampf 2016 ging es um die Luftnummer des gescheiterten Verkaufs an den chinesischen Konzern SYT. Danach erwarb HNA den Hahn für 15 Millionen Euro. Jetzt soll dieser chinesische Konzern insolvent und mit 9,6 Milliarden Euro verschuldet sein. China betreibt mit dem Projekt der Seidenstraße ideologische Ideen und keine wirtschaftlichen Interessen. Die EU will bis 2024 rund 75 Millionen Euro an Direktzahlungen für den Hahn bereitstellen – unsere Steuergelder!