Leserbrief : Das Füttern eines Phantoms

Afghanistan

Wir haben in Afghanistan über 20 Jahre lang ein Phantom gefüttert: die Demokratie nach westlichem Muster. Die gab es dort nie und sie wird es dort meines Erachtens auch nie geben. Die Welt ist eben divers.

Weder die Engländer in ihrer Kolonialzeit noch die Russen in ihrem Zermürbungskrieg in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die afghanische Gesellschaftsstruktur ernsthaft verändern können, einmal ganz abgesehen von „Demokratie bringen“.