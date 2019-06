Politik : Klug, souverän und mit Nachdruck

Zum Artikel „Merkels Gegenentwurf zu Trumps Weltsicht“ (TV vom 1./2. Juni) schreibt Sieglinde Trenz:

Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Eliteuniversität Harvard eine Rede halten konnte, ist unverkennbar Barack Obama und seiner Frau Michelle zu verdanken. Denn beide haben dort Jura (law) studiert und ihre glänzenden Examina abgelegt und sind mit der Bundeskanzlerin auf gleicher Wellenlänge. Barack Obamas’ Sonderstellung am einstigen Studienort, seine Erfolgsgeschichte, ist ja de facto geltender Glücksfall, ebenso Geschenk wie Ehre. Ein wunderbares Privileg also, das Angebot dieser exzellenten Bühne wie Harvard.