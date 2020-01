Wein : Mit einem Hauch von dampfendem Pferdeapfel

Zur Kolumne „Auslese“ (TV vom 4./5. Januar) schreibt Hubert Clemens:

Heute tummelt sich in der Verlagslandschaft ein halbes Dutzend Publizisten und Verleger, die am Wein mitverdienen wollen. Wer soll das alles lesen? Jedenfalls bedienen die Zeilenschinder in den Weinführerverlagen eine sichere Klientel – Tausende von Winzern, die glauben, die Wichtigtuer des Bewertungsgewerbes wichtig nehmen zu müssen, weil diese ja vielleicht den Markt beeinflussen. Ihnen möchte man raten: Nehmt die Sterne-Vergeber nicht so ernst! Eine Fülle von Beispielen des modernen Weinschmeck-Sprechs, in den Wein-PR und Wein-Kritik ihren Dampf hüllen, findet man aber auch bei den Winzerbetrieben selbst, etwa im Online-Katalog und in den Werbeschriften der Trierer Bischöflichen Weingüter. Ich weiß zwar nicht, was jeweils mit „schöne Länge und erfrischendem Nachhall“, „fruchtige Mineralität und vibrierende Frische“, „gelungene Säurestruktur“, „herrliche saftige Animation“ oder „finessenreiches Spiel auf der Zunge“ genau gemeint ist, aber der moderne Weintrinker wird‘s schon wissen, und darauf kommt es ja schließlich an. Die Zitate stammen aus dem Werbeprospekt der bischöflichen Weinkellerei – önologische Reklameprosa reinsten Wassers, pardon: Weines. Seite für Seite metaphorische Übertreibungen: „Mit einem Hauch von Pfirsich und Majoran, abgerundet mit einer Impression aus Mangos und raffiniert angereichert mit einer winzigen Spur von Devonschiefer“, liest man da. Oder, wohl an weintrinkende Naturwissenschaftler gerichtet: „Ein raffiniertes Arrangement von naturbelassenen Feuchtigkeitselementen, gewürzt mit molekularer Struktur von uraltem Rebholz, angereichert mit einer kräftigen Spur ins Lehmhafte und abgerundet durch ein liebliches Elementchen, das beinahe an Eau de Cologne erinnert.“