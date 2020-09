Fußball : Nahezu perfekt, Glückwunsch!

Zur Berichterstattung über den FC Bayern München schreibt Siegfried Skilwies:

Galaktischer 8:2-Sieg gegen Barcelona, 8:0-Kantersieg gegen Schalke beim Bundesliga-Auftakt am vergangenen Wochenende. Wer will die Bayern stoppen? Schon jetzt lässt sich, denke ich, eine vorzeitige Meisterschaft der Münchner erahnen. Unter der Regie von Trainer Hansi Flick repräsentiert die Equipe aus München derzeit unseren Fussball in nahezu perfekter Art und Weise, und es macht Spaß zu sehen, wie diese Ausnahme-Kicker mit Freude und Teamfähigkeit ihre Arbeit zelebrieren und genießen. Es ist keine Spur von Corona-Depression erkennbar, sondern nur der nächste Sieg zählt.