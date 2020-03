Ihre Meinung : Sanierungskonzepte der 1990er-Jahre wurden ingnoriert

Schwimmbad

Beim Freibad ist die Sachlage eine andere. Auch hier ist an mehreren Stellen Sanierungsbedarf, wie die Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH in ihrem Gutachten festgestellt hat. In diesem Gutachten wurde aber auch festgestellt, dass sich der Konstruktionsbeton der Becken in den untersuchten Bereichen schadensfrei und dauerhaft darstellt. Laut Gutachten „weist der Beton für eine mögliche Instandsetzung der Beckenauskleidung sowohl ausreichende Druckfestigkeiten für die Verankerung von Edelstahlkonstruktionen als auch ausreichende Abreißfestigkeiten für die Auskleidung mit Folien oder Fliesen auf“. Es darf also davon ausgegangen werden, dass die Struktur des jetzigen Freibades erhalten bleiben kann.