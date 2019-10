Militär : Und was sagen die Politiker dazu? Nichts!

Zum Artikel „Kampfjet donnerte vor dem Absturz kilometerweit ohne Pilot über die Eifel“ (TV vom 16. Oktober) und zahlreichen weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Gerd Franzen und Eckhard Otto:

Der Pilot habe, bevor er den Schleudersitz betätigte, alles getan, um zu verhindern, dass die Maschine in bewohntes Gebiet stürzt. Trotzdem war der US-Kampfjet offenbar mehr als zehn Kilometer führungslos in der Luft. Die F-16 „WARHK11“ flog um 15:19:49 Uhr nach Meldung des Notfallcodes 7700 nachweislich mit einer Geschwindigkeit von 576 km/h in einer Höhe von 7041 Metern über dem Naturpark Saar-Hunsrück in Richtung 313° (also Nordwest) auf Trier zu (Quelle: http://fluglaerm-kl.de).