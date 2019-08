Vitelliusbad : Vielleicht finden sich Sponsoren oder ein Förderverein

Schwimmbad

Es wäre meines Erachtens ein großer Fehler, das bestehende Freibad im Rahmen einer Neuerrichtung des maroden Hallenbades in seiner Struktur nachhaltig zu verändern. Viele Menschen aus der Region nutzen, insbesondere wegen der derzeitigen Auswahl der unterschiedlichen Becken, das familienfreundliche Vitelliusbad in unserer Stadt. Kleinkinder, Nichtschwimmer und Schwimmer finden, je nach individuellen Bedürfnissen, ein attraktives Badeangebot. Insbesondere die 50-Meter-Bahnen mit den drei Sprungtürmen und die „Riesenrutsche“ erfreuen sich der Beliebtheit der Schwimmbadgäste.

Hier sollte die Stadt nochmals in Verhandlungen mit dem Land treten, insbesondere mit Gesichtspunkten wie der Förderung des Tourismus, energetischen Aspekten, dem Vorhalten von Angeboten verschiedener Freiluftveranstaltungen, dem Schul- und Vereinssport, dem Bereithalten eines Wettkampfbades sowie mit dem Hinweis auf die Anliegen der Bereitschaftspolizei, die seit einigen Jahren auch kein Hallenbad mehr in ihrem Liegenschaftsbereich in Wengerohr hat.