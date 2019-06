Leserbriefe : Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

Zu unseren Artikel über US-Präsident Trump und die von ihm angedrohten Handelssanktionen schreint Heinz Erschens aus Kell am See:

Der Handelskrieger Trump, der inzwischen die Länder Rußland, China, einige Staaten in Süd- und in Mittelamerika, Nordkorea und Iran mit Sanktionen und Embargos überzogen hat, macht nicht nur seinen engsten Verbündeten große Sorgen, sondern auch David Malpass, dem Präsidenten der Weltbank, weil der ungestörte Geldfluss zur Kapital- und Gütervermehrung ins Stocken geraten könnte.

Henry Fowler, ehemaliger amerikanischer Finanzminister, sagte, dass die kapitalistische Idee im freien Handel sich wie ein Hausbrand und Buschfeuer ausbreiten werde, wenn man das Feuer gut schüren würde. Er konnte nicht ahnen, dass Jahre später ein amerikanischer, kapitalistisch geprägter Präsident mit der Losung „Amerika first“ der Weltwirtschaft und dem Geldfluss des freien Handels einen laut hörbaren Knacks geben würde. Der Geldfluss ist vergleichbar mit einem gut funktionierenden Organismus, in dem das Blut durch den fein verzweigten Umlauf in alle Zellen des Körpers gelangt. Wenn es staut, kommt es zum Kollaps. Dann ist auf der einen Seite zu viel und auf der anderen zu wenig. Eine einseitige enorme Geldansammlung verursacht auf der anderen Seite eine Geldknappheit. Die dann zu erwartenden Auswirkungen sind bekannt. So auch bei Trumps Handelskonflikten, die noch mit der althergebrachten Kanonenbootpolitik und mit Flugzeugträgern untermauert werden.