Gesellschaft : Wer schreibt, der bleibt

Zum Artikel „Stirbt die Handschrift aus?“ (TV vom 22. Januar) schreibt Dr. Michael Rolffs:

Zugegeben, die Digitalisierung erleichtert uns vieles, automatisiert standardisierte Prozesse, beschleunigt Rechenleistungen durch Computer und ermöglicht technische Entwicklungen, die vor 50 Jahren noch keiner für möglich gehalten hätte. Mit der Erfindung des Smartphones, dem Computer im Taschenformat, ist diese Entwicklung nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Eins sollten wir dabei aber nicht vergessen: Wer die Arbeit, die er bisher selber ausgeführt hat, anderen überlässt, der verliert über die Länge der Zeit die Fähigkeiten, die er einst hatte. Werden heute Grundschüler nach dem großen und kleinen Einmaleins gefragt, muss das Smartphone die Antwort geben und nicht der eigene Kopf, weil das Kopfrechnen nicht mehr trainiert, geübt wird. Wenn Lesen und Schreiben nicht mehr trainiert und geübt werden, verkümmern auch diese Fähigkeiten zunehmend. Im übrigen nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Das bekannte Sprichwort „Übung macht den Meister“ bringt es auf den Punkt. Nur das, was ich regelmäßig anwende, erhalte ich mir als Fähigkeit. Wenn ich es nicht mehr trainiere, wird es verkümmern und durch etwas anderes ersetzt werden. Die moderne Hirnforschung hat dazu das Schlagwort kreiert: Use it or lose it (gebrauche es oder verliere es). Neue Nervenzellen im Gehirn bilden sich nur, wenn unser Gehirn gefordert wird, wenn wir es nutzen und trainieren.