Kolumne Liss : Schwitzen ohne Gnade

Ich will ja nichts sagen,

aber schwitzt ihr auch so wie ich? Man freut sich ja immer auf einen warmen Sommer und lauschige Abende auf dem Balkon, aber dieses Jahr ist mir das wirklich zu viel. Tagsüber hält man die Hitze nicht aus, und abends im Bett da kommt es mir vor, als gare ich im eigenen Saft. Und soviel trinken wie man Durst hat, das bekommt derzeit auch mein Hermann nicht fertig.

Aber die Bürgermeister, die haben sich inzwischen schon was einfallen lassen, damit die Leute sich erfrischen können. Die Bediensteten im Hermeskeiler Rathaus, die treffen sich im Moment jede Mittagspause am Brunnen vor dem Rathaus und halten ihre Füße und Hände ins Wasser, damit sie ein wenig abkühlen können. Das haben die Architekten bei der Planung des Rathauses schon so bedacht. Clever, die Hochwälder!