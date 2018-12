Ich will ja nichts sagen, aber nachdem Weihnachten vorbei ist und das neue Jahr vor der Tür steht, geht es wieder los mit den guten Vorsätzen. Meistens halten die zwar nur kurze Zeit, aber immerhin. Gewicht reduzieren nach der Weihnachtsvöllerei funktioniert bei mir immerhin schon bis zum Silvesterbüfett.

Und mein Hermann verzichtet im neuen Jahr die ersten zwei Wochen auf Alkohol. Bis dann wieder der Stammtisch lockt...

Aber was soll das mit den guten Vorsätzen? Letztendlich sind das nur lose Versprechen auf das, was man das ganze Jahr vorher versäumt hat. Braucht keiner zu glauben, dass die Wohnung aufgeräumter aussieht und der Papierkram besser abgeheftet wird, nur weil Neujahr ist. Genauso wenig wie wir alle glauben, dass sich das Land vorgenommen hat, bei der Kommunalreform endlich zu entscheiden, was mit der VG Thalfang und ihren Dörfern passiert.

So ist das halt mit den Vorsätzen: Vielleicht gut gedacht, aber ohne Konsequenz wird das alles nichts,

meint eure Liss.