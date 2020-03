Topinambur und Sternrenette : Alte Sorten bringen Vielfalt auf die Zunge

Alexander Lucas ist eine alte Birnensorte, die sich lagern lässt (Bild oben). Der Rote Trierer Weinapfel wird frisch gegessen oder zu Most verarbeitet. Foto: picture alliance / botanikfoto/dpa Picture-Alliance / Hans-Roland Mueller

Homburg (sop) Gartenliebhaber, die neben den üblichen Verdächtigen wie Schlangengurke und Cocktailtomate auch einmal ungewöhnliche Sorten ausprobieren wollen, stoßen unter historischen Sorten geradewegs auf vergessene Exoten.

Oder eine Datenbank wie die für „Historisch genutztes Gemüse“. Das Projekt der Berliner Humboldt Universität listet Informationen zu 7000 alten Gemüsesorten auf, die zwischen 1836 und 1956 gebräuchlich waren. Die scheinbar große Auswahl relativiert sich aber, denn Dreiviertel der Sorten gelten als verschollen – ihr Saatgut ist nicht aufzufinden. Da ein weiteres Sechstel nur in Genbanken oder bei Saatgutinitiativen lagert, gelten diese Arten als gefährdet. Die verbleibenden neun Prozent werden noch gehandelt. Da ist dann von lila Karotten, nussigem Topinambur oder zarten Mairüben viel Abwechslung möglich.

Birnenliebhaber haben es schwerer, da die Früchte alter Sorten schnell verbraucht werden müssen. Wer lagern will, kann die Sorte Alexander Lucas in Betracht ziehen. Was Apfel und Birne gleichermaßen benötigen – egal, ob alte oder neue Sorte –, ist die Kronenerziehung durch Schnitt und das frühe Entfernen von Misteln.