Bitburger Geschichte : Archäologen rätseln noch über freigelegte Mauer Am Markt

Bitburg (ma) Archäologe Ferdinand Heimerl und sein Grabungsteam legen Am Markt Reste einer Mauer frei. Ob es sich dabei um die Stadtmauer handelt, die die Experten in dem Bereich vermuten, ist gar nicht mal klar. "Mauertechnik und Material unterscheiden sich sehr stark von den Resten des Turm-Bereichs, den wir in der Schakengasse entdeckt haben", sagt Grabungsleiter Dr Lars Blöck auf TV-Anfrage. Da es sich nur um einen kleinen Ausschnitt handelt, der zudem auch noch durch einen Bombentrichter gestört wurde, will der Archäologe zur Einschätzung noch nicht viel sagen.Jetzt werden die Grabungen in dem Bereich erst mal bis Dezember pausieren, weil jetzt die Bauarbeiter ihre Arbeit fortsetzen werden. TV-Foto: Maria Adrian. Foto: TV/Maria Adrian