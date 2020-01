Eine Baumsatzung für Bitburg : Grüne wollen mehr Grün: Die Satzung für Setzlinge

Bitburg Bäume sollen nicht einfach so mir nichts, dir nichts gefällt werden dürfen. Jedenfalls nicht, wenn es nach Bitburgs Grünen geht. Die haben eine Diskussion um eine Baumsatzung angestoßen. Das Ziel: Wer fällt, muss auch neu pflanzen.

Bitburg baut. Bauträger bauen. Und Privatleute natürlich auch. Und so entstehen an allen Ecken und Enden der Stadt neue Wohn- oder Geschäftshäuser, und nicht selten müssen dafür Bäume weichen, um Platz für die Neubauten zu schaffen. Das wollen Bitburgs Grüne nicht länger hinnehmen und machen sich für eine Baumsatzung stark.

Eine solche Satzung gibt es etwa in der Stadt Mannheim und die haben die Grünen als Beispiel vorgelegt, um deutlich zu machen, was sie sich auch für Bitburg wünschen. Kern der Mannheimer Satzung: Alle Bäume, die einen Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern haben, stehen unter Schutz. Es geht dabei ums Stadtklima, das Stadt- und Landschaftsbild und den Naherholungsraum, aber auch die Sicherung der Lebensstätten für Tier- und Pflanzenwelt.

Deshalb ist es verboten, die unter Schutz stehenden Bäume ohne Erlaubnis zu fällen, sondern im Gegenteil: „Die geschützten Bäume sind artgerecht zu nutzen, zu pflegen und zu erhalten“, heißt es in der Mannheimer Satzung. Ausnahmen sind möglich – etwa wenn kein Licht mehr in die Fenster eines Gebäudes dringt oder der Baum marode ist und umzustürzen droht. Ist ein Fällen unausweichlich, regelt die Satzung zudem, wie und wo der Grundstückseigentümer für Ersatz zu sorgen hat.

Diese Idee wollen die Grünen nun auch für Bitburg umsetzen. So stehen etwa auf den ehemaligen Spielplätzen am Sperberwäldchen und in der Retheler Straße, die die Stadt als Bauland verkaufen will, alte Ahornbäume und Ulmen.