Mahnfeuer : Eifeler Landwirte entzünden solidarische Mahnfeuer für eine bessere Agrarpolitik

Überall in der Eifel haben Landwirte mit Mahnfeuern daran erinnert, dass ihre Kollegen in Berlin für eine landwirtschaftsfreundlichere Bundespolitik demonstrieren. Foto: Frank Auffenberg

Bitburg-Prüm Landwirte aus ganz Deutschland sind nach Berlin gereist, um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen. Eifeler Bauern, die nicht in die Hauptstadt reisen konnten, entzündeten Mahnfeuer, um ihre Solidarität auszudrücken

Während in der fernen Bundeshauptstadt Berlin ihre Kollegen für eine bessere Landwirtschaftspolitik demonstrieren, haben Bauern gestern in der gesamten Eifel auf Feldern gut sichtbare Mahnfeuer – wie hier in Bitburg-Matzen – entzündet, um ihrer Solidarität auszudrücken.