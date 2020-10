Heimat und Natur : Mötscher sammeln Äpfel

Bitburg-Mötsch (red) Zur Apfelsammelaktion lädt der Förderverein Mötsch am Samstag, 17. Oktober, ein. Treffpunkt zur Aktion ist um 9.30 Uhr am Sportplatz in Bitburg-Mötsch. Von da aus geht es in Gruppen los.

Wer noch Äpfel beisteuern will, kann diese gerne zwischen 9.30 und 13 Uhr am Sportplatz in Mötsch in Eimern oder Säcken abgeben. Der Erlös der gemeinnnützigen Aktion fließt unter anderem in die Gestaltung des neuen Jugendraums in Mötsch.