Geschichte : Was von der Gerberei übrig blieb

Was von der Gerberei übrig blieb: Die einstige „Luhscheier“ in Ingendorf, in der früher die Eichenlohe getrocknet wurde, bestehr nur noch aus den Grundmauern. Foto: TV/Maria Adrian

Ingendorf Das Relikt aus alter Zeit erinnert an die alte Handwerkskunst in Ingendorf Anfang des letzten Jahrhunderts.

Vor blauem Himmel mit ein paar weißen Wolken, und umgeben von grünem Gras kommt der gelbe Ingendorfer Sandstein des alten Scheunengebäudes am Ortsrand von Ingendorf so richtig gut zur Geltung, so dass der Ortsunkundige dieses zufällig entdeckte Relikt einfach fotografieren muss, es hat so was von südländischem Flair.