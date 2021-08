Kunsthandwerk : Eine Tragetasche fürs Weinglas?

Trier Auf dem „Flying Grass Carpet“ am Trierer Viehmarktplatz stellten am Samstag rund 40 Aussteller ihr Kunsthandwerk vor.

Sowohl regionale als auch überregionale Aussteller boten ihr Kunsthandwerk an. Die Nähe zur Mosel wurde schnell deutlich, als Selina Engelhardt eines ihrer Ausstellungsstücke vorführte: Eine kleine Tragetasche aus Leder – für ein Weinglas. Auch die passende Weinflaschen­tasche gab es dazu. „Sowas fängt als Idee auf dem Weinfest an“, erklärte die junge Frau fröhlich. Mit ihrer Marke Säckle lege sie Wert auf Nachhaltigkeit. Engelhardt produziert in ihrem Atelier in Hermeskeil Rucksäcke und Taschen aus hochwertigem Material.