Kirche : Wo ein Heiliger  Mitbürger ist

Taben-Rodt Die Ankunft der Reliquien des Quiriakus vor 1250 Jahren wird in Taben-Rodt am Kirmestag mit Prozession und Festhochamt gefeiert.

Hochfeierlich ist an der Taben-Rodter Kirmes ein ganz besonderes Jubiläum begangen worden: Seit 1250 Jahren beherbergt der Ort die Gebeine des heiligen Quiriakus (Betonung auf der zweiten Silbe). „Dieser Heilige, der Taben-Rodt schon seit 769 Jahren beschützt, wird hier wie ein Mitbürger empfunden“, sagte Weihbischof Franz-Josef Gebert, der das Festhochamt in der Pfarrkirche leitete, in seiner Predigt. Er sei eine Figur der Kirchengeschichte, bei der sich Menschen einfach wohlfühlen, denn er strahle etwas aus: Glaube, Hoffnung und Liebe.