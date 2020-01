Schule : Top im Sport und am Keyboard

Saarburg Die beiden Profilklassen der Realschule plus Saarburg sind mit Erfolg gestartet.

Das eigene Schulprofil zu stärken und gleichzeitig musikalisch oder sportlich interessierten Schülern ein Angebot, das ihren Interessen in besonderer Weise entgegenkommt, zu machen, ist Ziel der beiden Profilklassen der Realschule plus Saarburg.

„Ich finde es toll, dass wir Instrumente lernen und viel über Musik erfahren“, erzählt Magalie und Niklas berichtet, dass er sich immer wahnsinnig auf die Musikstunden freue und es ihm großen Spaß mache. Worauf Felix ergänzt: „Es ist nur schade, dass wir nicht noch mehr Musik haben, denn das Keyboardspielen ist klasse und unser Auftritt war auch super“. Denn bereits beim Winterkonzert zeigten die Schüler, was sie bereits in wenigen Monaten gelernt hatten.

In der Keyboard- und Percussionklasse sind Schüler willkommen, die Spaß und Freude an der Musik haben. Tiefergehende musikalische Fertigkeiten stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Keyboard- und Percussionklasse dar. Musikalische Inhalte werden praxisnah und handlungs-orientiert erarbeitet, das gemeinsame Musizieren steht dabei immer im Vordergrund. Während zwei Jahren erlernen die Schüler Grundzüge des Keyboard- und Cajonspiels. Wie wichtig eine aktive Beschäftigung mit Musik für die Entwicklung von Kindern ist, haben wissenschaftliche Studien belegt. Neben Konzentrations- und Merkfähigkeit werden auch Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Sozialkompetenzen gefördert. „Mir ist aufgefallen, dass es meinen Schülerinnen und Schülern sehr gut gelingt, einander zuzuhören, aufeinander zu hören und miteinander zu arbeiten. Wie wichtig das ist, erleben sie in jeder Musikstunde und können diese Erfahrung auf die übrigen Unterrichtsstunden übertragen“, so die Klassenlehrerin Nadine Mallmann.