Kommunales : Diskussion über den Haushalt

Greimerath Die Ortsgemeinderäte von Greimerath treffen sich am Mittwoch, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Sitzungsraum in der Grundschule Greimerath. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Greimerath für die Jahre 2020 und 2021, die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Teilgebiet „Scheidener Straße Ost – zweite Erweiterung“ und die Übernahme der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Greimerath durch das Mehrgenerationenhaus Saarburg.