Polizei : Einbrecher dringen in Tawern über Terrassentür in Haus ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Tawern (red) Unbekannte sind laut Polizei in ein Einfamilienhaus in der Margaretenstraße in Tawern eingebrochen. Die Tat sei am Sonntag, 17. November, zwischen 17.50 und 19.30 Uhr verübt worden. Die Einbrecher seien über eine zuvor von ihnen eingeschlagene Fensterscheibe der Terrassentür in das Haus eingedrungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie hätten Schmuck gestohlen.

Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen.