Energiewende : Gefahr wegen Windrädern an der A 1?

Bescheid/Trier Die Firma Juwi möchte im Hochwald entlang der Autobahn 1 vier weitere Anlagen bauen – 241 Meter hoch. Kritiker warnen, dass herabfallendes Eis oder defekte Rotorblätter Autos treffen könnten. Der künftige Betreiber erklärt, wie er das verhindern will.

Argumente der IG Laut den Windkraft-Kritikern sollen die 241-Meter-Anlagen noch 30 Meter höher werden als diejenigen, die an der B 407 bei Rascheid gebaut wurden. Drei der „Riesenräder“ seien „in nur 190 Metern Entfernung zur A 1 geplant“, was „in unverantwortlicher Weise die Verkehrssicherheit“ gefährde, beklagen die IG-Vertreter Christa Breidert, Martin Weiss und Karl Diller. Sollte einer der Türme kippen, würden Teile davon auf den Fahrbahnen landen. Beim Bruch eines Rotorblatts könnten „tonnenschwere Teile“ auf die Straße fliegen. „Massenkarambolagen mit tödlichen Folgen sind dann wahrscheinlich“, so die IG.

Die Interessengemeinschaft (IG) Rettet den Hochwald sieht bei den bisher erteilten Genehmigungen „schwerwiegende Mängel“ . Untersuchungen zu Flugverhalten und Aufenthaltsorten des Schwarzstorchs , sogenannte Raumnutzungsanalysen, seien nicht gemäß vorgeschriebener Leitfäden erfolgt. Die beauftragten Gutachter wiesen selbst darauf hin. In deren Fazit heißt es: „Zudem soll ein dem Bau der Windenergieanlagen nachgeschaltetes Monitoring stattfinden. Dieses umfasst eine Raumnutzungsanalyse, die leitfadengemäß an 18 Terminen zwischen Ende Februar und Mitte August (...) durchzuführen ist.“ In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis könne danach womöglich eine vorsorgliche Abschaltung von zwei Rädern aufgehoben oder „angepasst“ werden. Das Monitoring könne sich auch auf die weiteren geplanten Anlagen auswirken .

Auf einer Strecke von einem Kilometer entlang der Autobahn würden täglich Insassen von etwa 22 000 Fahrzeugen gefährdet – im Winter auch durch Eisplatten, die sich von den Rotoren lösen könnten. Die IG verweist dazu auf einen Vorfall am 4. März 2019 in Gimbweiler (Kreis Birkenfeld). Dort war nach einem Sturm an einem Windrad der Rotor gebrochen. Trümmerteile waren auf der A 62 gelandet, verletzt wurde aber niemand. In Bescheid, fordert die IG, sollten die drei betreffenden Anlagen etwas weiter westlich gebaut werden. So würden sie zur Autobahn zumindest den Abstand ihrer „Kipphöhe“ einhalten.