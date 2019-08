Kommunalpolitik : Hermeskeiler Stadtrat wählt zwei weitere Beigeordnete

Noch ist die neue Stadtspitze nicht komplett: Am Dienstag wählt der Hermeskeiler Stadtrat zwei weitere Beigeordnete, die neben dem ersten Stellvertreter René Treitz (im Bild) die Stadtbürgermeisterin Lena Weber unterstützen werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Einen neuen Beigeordneten hat die Stadt Hermeskeil bereits. Am Dienstag, 20. August, soll das Trio aus Stellvertretern für Stadtbürgermeisterin Lena Weber komplettiert werden.

(cweb) Wer übernimmt neben dem ersten Stadtbeigeordneten René Treitz (SPD) die Vertretung der neuen Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD)? Das ist ein wichtiger Punkt der Stadtratssitzung am Dienstag, 20. August, ab 19 Uhr im großen Rathaussaal. Treitz war bereits bei der konstituierenden Sitzung im Juli gewählt worden. Weil jedoch die Anzahl der Beigeordneten der Stadt Hermeskeil von zwei auf drei erhöht worden ist und die entsprechende Satzungsänderung erst in Kraft treten musste, wurde die Wahl der weiteren Stellvertreter zunächst vertagt. Sie wird in der nun anstehenden Sitzung nachgeholt.