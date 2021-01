Kommunalpolitik : Kampf um Drogerie in Temmels geht weiter

Das Feuerwehrhaus in Temmels soll für einen Drogeriemarkt abgerissen werden. Dafür übernähme der potenzielle Betreiber den Neubau eines größeren und moderneren Feuerwehgebäudes an anderer Stelle. Foto: Jürgen Boie

Temmels Die Kreisverwaltung lehnt die Pläne der Ortsgemeinde mit Verweis auf Landesentwicklungsplan ab.

In rekordverdächtigen fünf Minuten verhandelte der Ortsgemeinderat zwei Tagesordnungspunkte. Bei beiden ging es um die geplante Ansiedlung eines Drogeriemarkts in der Temmelser Ortsmitte. Ortsbürgermeister Herbert Schneider hatte es schon geahnt: Der auf der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung im Dezember 2020 gefasste Beschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „In den untersten Wiesen“ – das ist in der Bahnhofstraße, wo zurzeit die Feuerwehr in Temmels ihr zu Hause hat – wurde vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Konz, Joachim Weber, ausgesetzt. Der Grund für die Aussetzungsentscheidung: Der Bebauungsplan verstößt nach Auffassung der Kreisverwaltung gegen den aktuell gültigen Landesentwicklungsplan.