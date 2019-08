Polizei : LKW-Fahrer beschädigt Hauswand in Tawern und flüchtet

Tawern Erheblicher Schaden hat am Mittwoch zwischen 8.20 und 19.30 Uhr vermutlich ein LKW-Fahrer in der Mühlenstraße in Tawern an einem Haus verursacht. Er ist danach geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ist der unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit dem Aufbau an die Hauswand des Anwesens Mühlenstraße 6 kollidiert.

