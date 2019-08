Feste und Feten : Mit edlen Tropfen und majestätischem Glanz

Die Saar-Obermosel-Weinkönigin Lena Marx (Dritte von links) und ihre Weinprinzessin Lea Zengerli (Vierte von links) beim königlichen Umtrunk mit ihren adligen Kolleginnen aus der Region. Foto: Herbert Thormeyer

Konz-OBEREMMEL Oberemmeler Weinfestival lockt an vier Tagen mehr als 4000 Besucher an. An einem Abend rücken sie enger zusammen.

Dieser Himmel sieht nicht aus wie immer. Da braut sich was zusammen. Gespannt schauen die Organisatoren des 51. Oberemmeler Weinfestivals am Freitag auf die Wetter-Apps ihrer Smartphones. „Jetzt muss es schnell gehen“, entscheidet Hermann-Josef Benzkirch.

Zwei zusätzliche Zelte werden am ersten Abend nach der Weinverkostung der Produkte von 18 Winzern aufgebaut. Die Regengüsse, die in Luxemburg mit Tornado so viel Unheil angerichtet haben, bewirken in Oberemmel eine besondere Atmosphäre: In den Zelten wird es kuschelig, die Gäste rücken eng zusammen. Das Feuerwerk kann ohne Probleme abgebrannt werden.

Info Das Programm ­ für Montag Am heutigen Montag wird weitergefeiert: 14 Uhr: Öffnung der Stände; 15.30 Uhr: Kinderecke mit Malen, Basteln und Schminken, Glittertattoos und Haarsträhnen von Siggis Kinderevents, Fotos mit Elsa der Eiskönigin;

16 Uhr: Auftritt der Bambini- und Kindergarde vom Tälchen-Karneval;

20 Uhr: Livemusik mit der Leiendecker-Bloas.

Am Samstagabend sind die Zelte wieder verschwunden. Der Wettergott hat sich beruhigt. Ehrengäste und Sponsoren treffen sich zum Empfang beim Winzer Jungblut. Hier spielt die Winzerkapelle auf, und der Kirchenchor besingt die hohe Qualität des Oberemmeler Weines.

„So wie sie hier stehen, sind sie das Fundament des Weinfestivals“, lobt Benzkirch die Schar der Gäste, darunter Schirmherrin Melanie Welsch von der Volksbank Trier, der er für die Unterstützung dankt.

Der Festumzug unter der Führung der Winzerkapelle ist ein traditionelles Ritual am Samstagabend. Foto: Herbert Thormeyer

Mit Einbruch der Dunkelheit kommen immer mehr Festgäste. Das Fest ist mit 1500 Menschen gut besucht. Foto: Herbert Thormeyer