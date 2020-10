Kommunen : Ortsportrait von Palzem-Helfant am 31. Oktober im Fernsehen

Palzem-Helfant In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über die Brückenstraße in Helfant läuft am Samstag, 31. Oktober, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Helfant ist ein Ortsteil von Palzem ganz im Westen von Rheinland-Pfalz. So ganz will oder kann man sich dort nicht entscheiden, ob man noch zur Region Mosel oder doch schon zum Saargau gehört. Fast ein Drittel der Bewohner der Brückenstraße haben einen ausländischen Pass.

Luxemburger, Franzosen, Portugiesen und Letten haben sich dort in den vergangenen Jahren eine neue Heimat gesucht. Die alten Bauernhäuser rund um die

imposante Kirche werden gerade oder sind bereits aufwendig

restauriert.

Der Weg nach Luxemburg ist nicht weit, ein paar Kilometer bis zur Mosel und dann über die Brücke. Kein Wunder, dass viele den umgekehrten Weg gehen – und ein bisschen luxemburgisch-französische Kultur mit nach Helfant bringen.