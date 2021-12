Medizin : Nach Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums in Saarburg: Orthopädie-Praxis Hubrich öffnet am 17. Januar

Nach Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums in Saarburg: Orthopädie-Praxis Hubrich öffnet am 17. Januar

Saarburg Der Orthopäde Thomas Hubrich, bislang im Medizinischen Versorgungszentrum in Saarburg tätig, arbeitet künftig als selbständiger Arzt.

Dr. Thomas Hubrich plant, seine Orthopädie-Praxis in Saarburg in der Heckingstraße 35 am Montag, 17. Januar, zu öffnen. Hubrich hat zuletzt als Orthopäde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Trierer Brüderkrankenhauses in Saarburg gearbeitet. Die Klinik hat das MVZ zum Ende des Jahres geschlossen (der TV berichtete).