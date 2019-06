Schulsport : Saaburger Ruderer verpassen Bundesfinale knapp

Saarburg Zweimal Zweiter und trotzdem kein Finale: Schüler des Gymnasiums Saarburg sind im Landesfinale unterlegen und doch glücklich.

Mit zwei zweiten Plätzen verpassen Saarburger Schul-Ruderer das Bundesfinale in Berlin. Der neue Austragungsort in Mainz für das Landesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ brachte den Ruderern des Gymnasiums Saarburg kein Glück. Erst hatte der Vierer des älteren Jahrgangs mit Sam Decker, Johannes Schmidt, Elias Bidinger, Vincent Meier sowie Steuermann Lutz Hein zwar einen guten Start und konnte sich gleich vom Boot aus Bad Kreuznach absetzen, doch gegen die Mannschaft aus Münstermaifeld war kein Kraut gewachsen.

So kam das Boot aus Saarburg mit zwei Längen Abstand als zweiter ins Ziel und verpasste damit knapp das Finale in Berlin, an dem nur der Gewinner des Landesfinales teilnehmen kann.