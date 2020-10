Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch : Wollten Männer in alten Bergwerksstollen in Wellen eindringen?

Wollten Männer in alten Bergwerksstollen in Wellen eindringen?

Die Polizei hat in Wellen einen Mann festgenommen, der sich offenbar mit einer Gruppe Zugang zu einem alten Stollen verschaffen wollte. Foto: Fritz-Peter Linden

Wellen Mehrere Unbekannte haben sich laut Polizei offenbar Zugang zu einem alten Stollen des Bergwerks in Wellen verschaffen wollen. Zeugen hatten dies am Mittwochabend gemeldet. Die Verdächtigen flohen vor den Beamten, ein Mann wurde festgenommen.

Anwohner aus Wellen hatten sich am Mittwochabend, 21. Oktober, bei der Polizei mit der Beobachtung gemeldet, dass sich möglicherweise mehrere Menschen Zugang zu einem alten Stollen verschafft haben könnten. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten seien die Personen jedoch nach Zeugenangaben in Richtung der Grenzbrücke zu Luxemburg geflüchtet, teilt die Polizei Saarburg am Donnerstag mit. Die Polizei habe einen Mann vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel.