Saarburg : Boogie und Blues vom Feinsten

Kat Baloun an Gesang und Mundharmonika und Ralph Brauner an der Gitarre waren mit Boogielicious zu Gast in der Kulturgießerei. Foto: Christina Bents

Saarburg Reißen mit: Boogielicious mit Unterstützung in der Kulturgießerei Saarburg.

In der Kulturgießerei in Saarburg sind Boogielicious keine Unbekannten. Schon seit zehn Jahren sind sie immer wieder zu Gast und haben sich inzwischen ein Stammpublikum erspielt. In diesem Jahr haben sie sich Gäste eingeladen, Kat Baloun an Gesang und Mundharmonika und Ralph Brauner an der Gitarre. Mit klassischen Boogie-Woogie-Rhythmen brachten Eeco Rijken Rapp und David Herzen ihr Publikum erst einmal auf Betriebstemperatur. Und die war schnell erreicht, denn ihr mitreißendes Zusammenspiel ließ die Besucher schnell mit Oberkörper und Füßen wippen, manche klatschten im Takt mit. Dann kam der erste musikalische Gast auf die Bühne, der in der Region ebenfalls kein Unbekannter ist: Ralph Brauner aus Trier spielte mit und brachte mit seiner Gitarre weitere Klangfarben in die Stücke. Eine weitere musikalische Bereicherung des Abends war Kat Baloun, die aus El Paso, Texas, stammt und eine kraftvolle Mundharmonika spielt. Daneben singt sie in einem breiten Klangspektrum, mal tief und rauchig, dann wieder hält sie sich zurück.