Vorschläge einreichen : Einer der wichtigsten Kulturpreise: Die Theatermaske wird wieder vergeben

Trier Nach einer mehrjährigen Pause verleiht die Gesellschaft der Freunde des Trierer Theaters e.V. dieses Jahr wieder die „Theatermaske“ für herausragende Leistungen. Alle ­Theaterbesucher können mitwirken und bis zum 11. August Vorschläge für eine Nominierung einreichen.

Vorschläge können formlos per E-Mail an theatergesellschaft-trier@agenturhaus.de oder postalisch eingereicht werden, an die Theatergesellschaft Trier, c/o Agenturhaus, Herzogenbuscher Straße 14, 54292 Trier. Im Theater ist eine Postbox für Nominierungsvorschläge aufgestellt. In vielen Geschäften der Trierer Innenstadt liegen Nominierungskarten aus. Die Verleihung der Auszeichnung findet am Sonntag, 8. September, im Rahmen der Spielzeiteröffnung im Theater Trier statt.