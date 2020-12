Tanzen : Hannah Ma tanzt heute in der Kirche Herz Jesu

Trier Beim Solidaritäts-Gottesdienst mit Kulturschaffenden am heutigen, dritten Adventssamstag ist um 17 Uhr die Tänzerin Hannah Ma mit ihrem Ensemble in der Kirche Herz Jesu zu Gast. Ma ist Mystikerin. In ihrem Denken ist alles mit allem verbunden.

